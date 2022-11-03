«Шон, Лапоть и жеребец без имени»: ухтинский конный клуб рассказал о состоянии спасенных от убоя лошадях

Фото: КСК «Планета»

Недавно конноспортивный клуб «Планета» Ухты обратился к неравнодушным с просьбой помочь выкупить лошадей и пони, которых отправляли в Пермский край на убой, но чудом случилась поломка машины. Люди буквально за пару часов собрали всю сумму, помогали все, чем могли – кто-то перевёл 200 рублей, кто-то 20 тысяч.

В «Планете» побывал телеканал «Юрган», журналисты лично выехали посмотреть на лошадок. Одна из них из трех животных – 20-летняя лошадь, которых везли на убой, была в неудовлетворительном состоянии – она не стояла на ногах. Бодрым лошадкам подобрали имена. Рыжий жеребец получил имя Шон, пони Лапоть.

Животные чувствуют себя хорошо, но у Шона имеется гнойная рана на голове, как предполагают сотрудники «Планеты», он травмировался при транспортировке.

Сейчас у скакунов по плану адаптация – жеребенка будут доращивать и в течение года приучать к людям, после выберут имя. Вся команда находится на 30-дневном карантине перед чипированием.

Жителей Коми приглашают 13 ноября — в 12:00 в конноспортивный клуб «Планете» на день открытых дверей, чтобы все смогли пообщаться со спасёнными животными.

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