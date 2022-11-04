День народного единства в Коми выдастся морозным и снежным

Фото: архив "КП"

В Коми сегодня, 4 ноября, ожидаются опасные природные явления. Так, на дорогах республики будет туманно и скользко из-за гололеда.

По данным региональных синоптиков, на юге Коми прогнозируется снег, на севере же осадков не предвидется. Столбик термометра опустится до -4 днем и до -6 ночью.

- В День народного единства ожидается переменная облачность. В южных районах временами небольшие осадки (снег, морось), в северных районах — преимущественно без осадков. Местами гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер С, СВ, днем на крайнем севере ЮЗ, З 2-7 м/с, на юге 5-10 м/с. В южных районах температура ночью -1...-6, днем -4...+1, в северных районах ночью -7...-12, днем -3...-8, местами ночью -17...-22, днем -9...-14 градусов, - говорится в прогнозе синоптиков.

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