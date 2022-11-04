В Коми суточный прирост зараженных COVID-19 опустился ниже 50

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 45 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Всего в регионе насчитывается 189 690 фактов заболевания ковидом.

Отмечается, что в 185 568 случаях заражения пациентам удалось выздороветь. Данный показатель вырос за сутки на 71 человека.

В то же время 12 инфицированных оказались на больничной койке. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

Жертвами ковида стали 3 233 жителя Коми. Показатель смертности за сутки не изменился.

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