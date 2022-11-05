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Общество5 ноября 2022 5:00

В субботу в Коми ожидается снег

В республике обещают до -5 градусов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В субботу, 5 ноября, в Коми ожидается снег. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Днем в республике ожидается небольшой снег, утром местами туман. Синоптики пронозируют западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -5...0 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В столице Коми ожидается западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит -3...-1.

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