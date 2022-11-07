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Общество7 ноября 2022 4:15

В начале рабочей недели в Коми пообещали туман, гололед и мокрый снег

Синоптики рассказали прогноз погоды на 7 ноября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды на 7 ноября в Коми. По предоставленным данным, в республике ожидается мокрый снег, гололед, туман и усиленный ветер.

Туман преимущественно прогнозируется на северо-востоке. Ветер по региону будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -1...-6, днем +1...-4°С. На дорогах пообещали гололедицу.

В Сыктывкаре 7 ноября спрогнозировали облачную погоду с прояснениями, гололед и мокрый снег. Ветер также будет юго-западного направления от 5 до 10 м/с. Температура ночью -2...-4, днем 0...-2°С. На дорогах гололедица.

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