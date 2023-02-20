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Здоровье20 февраля 2023 8:12

В Коми число зараженных COVID-19 выросло на 88 новых случаев

Суточный прирост инфицированных пошел на спад
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных ковидом выросло еще на 88 человек, о чем свидетельствуют данные федерального оперштаба. Всего в республике за время пандемии было диагностировано 194 315 фактов заболевания.

Показатель выздоровления вырос за сутки на 36 случаев и составил 190 109. В то же время еще два человека оказались на больничной койке.

Жертвами инфекции официально признаны 3 262 жителя Коми. Новых случаев смерти от коронавируса за последние 24 часа не зафиксировано.

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