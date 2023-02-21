«К больным на лодках или лошадях»: медик деревни Еремееево Валентина Бажукова рассказала о своей любимой работе

Валентина Константиновна всегда с радостью встречает гостей. Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня наша страна отмечает День фельдшера – день самых уважаемых и поистине необходимых людей каждого села, деревни и всех отдалённых населённых пунктов. Именно эти люди спасают своих односельчан, работают без выходных, приходят по вызову в любое время дня и ночи, в любую погоду и при любых условиях. Это люди с большим сердцем, любящие людей и отдающие свои жизни целиком и полностью своей профессии. Сегодня редакция «Комсомольской Правды – Коми» хочет познакомить вас с Валентиной Константиновной Бажуковой, с уважаемой жительницей Еремеево, которая всю жизнь работает медсестрой – правой рукой Тамары Алексеевны Пыстины, фельдшера деревни Еремеево.

Как всё начиналось

Добрая и бодрая бабушка Валя с радостью встречает гостей, показывает старые фотоальбомы и красивые собственноручно вышитые картины на стене. Совсем скоро, 16 марта, в кругу самых близких друзей и подруг она отметит своё 74-летие. А добра и крепкого здоровья Валентине Константиновне желают каждый день все – она верный друг и гарант спокойствия всех деревенских. Она всегда рядом.

Подруги и коллеги - врач Тамара Пыстина и медик Валентина Бажукова. Фото: из личного архива героя публикации

Окончив в Троицко-Печорске курсы медицинского работника «Красного креста и полумесяца» 17-летняя Валентина выехала 10 октября 1966 года в Еремеево, где устроилась на работу заведующей в ясли-сад. Так она навсегда связала свою жизнь с этой деревней и стала для односельчан очень необходимой и родной.

Валентина Бажукова на фоне вышитых картин собственного исполнения. Фото: из личного архива героя публикации Фото: Нина ЮШКОВА

Спустя два года Валентина Константиновна стала трудиться по профессии – в саду она заняла должность медсестры-воспитателя, а также стала помогать врачу – Тамаре Алексеевне и даже заменяла её в период отпусков.

На рабочем месте. Фото: из личного архива героя публикации

– Я вышла замуж спустя год после переезда в Еремеево, мы с Валерой сразу полюбили друг друга и скоро расписались. Его забрали в армию на Камчатку, а я осталась в деревне и ждала его, – вспоминает Валентина Константиновна.

К больным на лошадях и лодках

Фронт работы Валентины был очень большой – в 18 километрах от Еремеево находилась ещё жилая деревня Сарьюдин, медработникам нужно было часто выезжать и туда – проверять местных и деток в садике.

Фотография 1968 года, юная Валентина только начинает свой мединский путь.

– В Сарьюдине в 70-ых годах жили 8-9 семей, ясли-сад был в доме нянечки Федоры Алексеевны, там же и готовили обеды. Я доезжала до деревни, привозила продукты в сад, осматривала детей и ходила по больным, а потом отправлялась назад к себе, – говорит Валентина Бажукова.

Это сейчас большие расстояния можно преодолеть быстро на машинах и снегоходах, а раньше этого не было. Если на открытой реке выручал мотор, то зимой отправлялись на лошади.

Медик ставит капельницы и делает уколы своим односельчанам. Фото: из личного архива героя публикации

– Однажды нас с врачом Тамарой Алексеевной повёз до Сарьюдина киномеханик Валентин Евсевич. На лошади в 40-градусный мороз. Все быстро начали замерзать, вот извозчик и говорит – я побегу за повозкой, чтобы согреться, а вы управляйте. Вот он бежит за нами, только хотел сесть, а мы погнали коня. Но он догнал, тогда мы поменялись. Побежали с Тамарой за повозкой, а уже и Валентин шутит – гонит коня, мы не успеваем. И так согрелись, аж шубы потом снимали, – рассказывает историю из жизни собеседница.

В свободное время Валентина Константиновна занимается домашним хозяйством и рукоделием. Фото: из личного архива героя публикации

Роды в деревне

Случались и форс-мажорные ситуации в Еремеево, где молодому медику приходилось быстро принимать решения.

– Врач Тамара Алексеевна была в отпуске, а у односельчанки Лены начались роды. Пришёл её муж, говорит, Валя, приходи к нам роды принимать, мы всё приготовили – тазик, полотенца... А я никогда не принимала роды, сразу обратилась к работнику леспромхоза Сандра Ваньке, чтобы тот отвёз нас на лодке в Приуральский. Уже была осень, вода высокая, Лена рожает. И тут мы только отъехали, мотор упал, сломался. Хорошо, что мы пересели на лодку к мужу Елены, он нас отвёз в поселковую больницу, она сразу там и родила здоровенького мальчика, – делится Валентина Бажукова.

В деревнях редко беременные перед родами выезжали в райцентр – Троицко-Печорск, предпочитали рожать в родном доме или в акушерском кабинете соседней больницы в Приуральском. Многие не хотели оставлять детей и хозяйства, оставались дома. Так, в Еремеево роды принимала врач Тамара Алексеевна, в Сарьюдине – повитуха Анна Ивановна.

– На моей практике был и трагический случай. В Сарьюдине рожала женщина Анисия с помощью повитухи, роды прошли хорошо, только ребёночек родился слабый. Я приехала, осмотрела ребёнка – его ноготочки были синие, губки тоже, поняла, что у малыша порок сердца. Я оформила санзадание, прилетел вертолёт, и мы с молодой мамочкой и ребёнком полетели в Троицко-Печорскую больницу. К сожалению, малыш умер на следующий день, у ангелочка сердечко было очень слабое, не смогли ничем помочь, – переживает Валентина спустя много лет.

Помочь всегда

Валентина Бажукова уже 56 работает в местном Фельдшерско-акушерском пункте, делает уколы, ставит капельницы жителям села и продолжает при необходимости заменять фельдшера. Помимо яркой профессиональной жизни у медика кипит и культурная – она солистка еремеевского хора «Коми аньяс».

Еремеевский хор «Коми аньяс». Фото: из личного архива героя публикации

Супруг у Валентины ушёл из жизни рано, ему было всего 62 года. Весёлый гармонист Валерий всегда был поддержкой и опорой семьи, добрым другом, охотником, умело выделывал шкуру зверя, шил хорошие пимы. Его очень не хватает родным. Сейчас Валентину радуют её трое детей и трое внуков.

– Я ни разу не пожалела, что переехала в Еремеево. Я прожила счастливую жизнь и сейчас чувствую, что я нужна людям. Единственное моя мечта на сегодня – это стать прабабушкой, – улыбается собеседница.