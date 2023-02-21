Морозы в Коми усилятся до -34 градусов

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В Коми 21 февраля пообещали туман. Метеорологи ЦГМС также сообщили о порывистом ветре и небольшом снеге. Отдельно синоптики предупредили о морозах до -34 градусов.

По информации ведомства, скорость ветра на территории региона составит от 3 до 8 м/с. Туман ожидают утром и ночью в отдельных районах. Ночью температура воздуха упадет до -21...-26, -34 градуса пообещали при прояснениях. В северной части Коми градусник покажет -16...-21, в южных – от -11...-16°С.

В Сыктывкаре 21 февраля пообещали переменную облачность без осадков и слабый ветер. Скорость порывов достигнет максимально 3-8 м/с. Температура ночью -22...-24, днем -12...-14°С.

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