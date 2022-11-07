Показатель смертности от COVID-19 в Коми вновь вырос

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В Коми выросло число зараженных ковидом. Согласно обновленным данным, показатель заболеваемости коронавирусом достиг 189 815, что на 40 больше, чем было сутками ранее.

Из всего числа инфицированных 185 601 человек успешно поборол болезнь. Показатель выздоровления, по состоянию на 7 ноября, увеличился на три. В то же время три жителя Коми оказались на больничной койке.

Отмечается, что 3 234 пациента скончались от осложнений, вызванных вирусом. За сутки зафиксирован еще один летальный исход.

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