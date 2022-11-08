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Общество8 ноября 2022 4:15

В Коми пообещали гололед и мокрый снег

Синоптики дали прогноз погоды на 7 ноября
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды в Коми на 8 ноября. По данным метеорологов, в регионе пообещали мокрый снег, моросящий дождь и снег. Ожидается также усиленный ветер и гололед с изморозью.

В регионе ожидают сильные порывы юго-западного ветра от 5 до 10 м/с. Температура ночью составит -2...-7, днем -3...+2°С. На дорогах пообещали гололедицу.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода и моросящий дождь вместе с гололедом. Температура ночью 0...-2, днем 0...+2°С.

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