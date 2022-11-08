Нереальный пацан: в Коми пройдёт творческая встреча с российским актёром Антоном Богдановым

Актёр Антон Богданов приедет в Сыктывкар и ответит на вопросы поклонников честно и без прикрас. Фото: архив КП.

В Сыктывкаре состоится творческая встреча с актёром театра и кино, режиссёром, генеральным директором кинокомпании «Проспект мира» Антоном Богдановым, сообщает «КомиКино». О нюансах грядущей встречи расскажет «Комсомолка».

«Самый рыжий»

Помните, как в анекдоте? «И что там в Коми?» – «Что-что? Как везде – целый день “Сашу-Таню” смотрят». Согласны, сериалы телеканала ТНТ плотно вписались в наш повседневный график. «Универ», «Девушки с Макаровым», «Ольга», «Жуки» и, конечно же, «Реальные пацаны». Так вот радуйтесь, поклонники! 14 ноября в 13:30 в Национальной библиотеке Коми фанаты «пермского рубахи-парня» смогут воочию увидеться с любимым артистом и задать ему интересные вопросы.

Напомним, актёр Антон Богданов прославился роли «самого рыжего» из «Реальных пацанов». По сюжету, молодой 30-летний мужчина работает на автомойке, мечтает о собственном бизнесе и живёт непутёвой жизнью. Трёхсезонный сериал стартовал в 2010 году и сегодня официально признан культурным достоянием Пермского края. Именно у наших ближайших соседей происходили основное действие и съёмки теленовеллы.

Реальных пацанов узнают везде. И очень часто не дают прохода. Фото: личный архив героя публикации.

Ходить по кругу

После «Реальных пацанов» Богданов неожиданно для многих появился на экране в серьёзных драматических фильмах и даже внешне стал взрослее. Как объясняет сам актёр, драма всегда была ближе ему по духу и, работая в театре, он всегда играл драматические роли. Но «Реальные пацаны» создали образ Антохи, шлейф которого тянется за Антоном до сих пор.

– Мне перестало нравиться то, что я делаю: устал ходить по кругу и быть заложником образа человека из гаража, – говорит мужчина.

При этом актёр признаётся, что деньги за роль Тохи платили хорошие, хоть и не сразу. И даже когда артист сказал продюсерам, что хочет покинуть телепроект, а ему пообещали в два раза больше, Богданов не согласился: «Дело не в деньгах», ответил парень. Хотя, уйдя из сериала, он остался практически без копейки.

– Знаете, я вырос на районе в городе Березники, застал голодуху ельциновской эпохи, когда дома был пустой холодильник. Папа-медик, мама-учитель, зарплаты сократили... С тех пор мне не страшно остаться на гречке. Поэтому я знаю, как жить без денег, меня это не пугает, – откровенничает Антон. Актёру пришлось даже продать машину, чтобы было что покушать.

Вход свободный

Спустя какое-то время проекты пошли один за другим, Антон понял, что всё сделал правильно. Актёра позвали в российский военно-приключенческий боевик «Т-34», на съёмках которого он отказался от дублёра и сам научился управлять танком.

На съёмках российского военно-приключенческого боевика «Т-34» Антон отказался от дублёра и сам научился управлять танком. Фото: соцсети актёра.

– Когда такие мэтры, как Алексей Сидоров (Режиссёр. – Прим. авт.), дают тебе шанс, не глядя на твой бэкграунд, это дорогого стоит. Меня и Витю Добронравова утвердили одними из первых, хотя на кастинге было 850 человек. Сашу Петрова, кстати, взяли уже самом конце, – вспоминает Антон.

КСТАТИ

Вход на творческую встречу по адресу ул. Советская, 13 свободный, но по предварительной регистрации: тел. 8 (8212) 31-09-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я очень горжусь этим проектом»

Уроженка Удоры Мария Кравинская сыграла мать Петра I в документальном сериале (подробности)