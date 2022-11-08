«Послушай, Луша!»: в Юношеской библиотеке Коми появился новый четвероногий сотрудник

Луша такая ла-а-апочка! Ради этой красавицы можно полюбить и Толстого, и Достоевского. Фото: ЮБРК.

Приятно познакомиться – Лукерия Петрунёва! Добрая и общительная домашняя питомица сотрудника библиотеки Евгении Петрунёвой уже с сентября является главным участником нового проекта «Послушай, Луша». Такого внимательного и благодарного слушателя могут найти в зале «Белой Совы» в Юношеской библиотеке Коми.

Дворянского происхождения

Как рассказывают сотрудники Юношки, суть проекта «Послушай, Луша» заключается в том, что неуверенные в себе и качестве своего чтения молодые сыктывкарцы могут улучшить свои навыки и избавиться от страха выступления перед публикой. Собака внимательно выслушает, не перебивая и не делая замечаний. У Луши есть персональный служебный бейджик, на котором гордо указано её имя.

Юные читатели в восторге от Луши! И мы тоже.

– Родом Луша из Воркуты, – поделилась историей появления собаки в семье «мама» Евгения. – Ей около пяти лет.

В заполярном городе Лукерию нашли в одном из заброшенных посёлков, а затем на поезде отправили в Сыктывкар. Как говорят специалисты, Луша – дворянского происхождения, но наблюдается некоторое внешнее сходство с такой редкой породой как греческая борзая. У Луши хорошо развиты охотничьи инстинкты, она любит бегать и играть.

Лукерья ждёт читателей с книжками.

Многозначительно кивает

Нет более благодарного слушателя, чем Луша! Милую девочку не смущает неидеальное чтение собеседников нисколечко. Каждый чтец, будь то школьник или даже пенсионер, начинает верить в себя и свои возможности, чувствовать, что его интересно слушать, без оценок и поправок. Смысл таких занятий – вызвать у ребят желание читать, пробудить мотивацию. Собака – лучший мотиватор. Чтение начинает восприниматься как добрая игра, а не скучная обязаловка. Правильность, интонация и дикция достигается позже с опытом.

Опытный библиотекарь Луша знает, что терпение и труд всё перетрут.

– Нашей Луше очень нравится сидеть на диване во время чтения. Она иногда закрывает глаза и многозначительно кивает. А ещё ей нравится, когда её поглаживают во время занятий, по голове, спинке и животику. Если кто-то сначала опасается чужой собаки, то он может присесть рядом на стуле и почитать любимую книжку, – объясняет Евгения.

Лукерья - настоящее чудо!

Луша слушает всё! Читать ей можно любые книги, одна из самых любимых – это весёлые истории известного российского детского писателя Андрея Усачёва про умную собачку Соню. Кстати, недавно на помощь Луше приехала питомица Светланы Чесноковой, её подружка Ася. Несомненно, в тандеме работать веселее, но стажёру Асе ещё многому нужно учиться, а самое главное – терпению и усидчивости.

И взрослые, и дети знают - Луша им всегда рада.

Где и когда почитать Лукерье?

Луша с нетерпением ждёт вас в зале «Белой Совы» по вторникам и четвергам с 11 до 18 часов. Вход свободный (0+). Андрей ЮБРК: Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 78.

Справка КП

Собаки, специально обученные внимательно слушать, когда им читают, впервые появились в библиотеке Солт-Лейк-Сити (США) в 1999 году. Четыре недели продолжались «Дневные собачьи читки», во время которых дети, записавшиеся для участия, могли почитать собаке книжку. От желающих не было отбоя. В конце программы маленькие участники получали на память новенькую, ещё не читанную книжку с собачьим автографом – отпечатком передней лапы.

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