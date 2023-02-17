В Коми ожидаются метели и морозы до -30°С

Фото: архив КП

Метеорологи пообещали 17 февраля в Коми туманы, метели и морозы до -30°С. Прогноз передали в региональном ЦГМС.

По предоставленным данным, в регионе ожидается переменная облачность, скорость ветра в среднем составит от 3 до 8 м/с. Ночью в северных и центральных районах температура максимально упадет до -15...-20°С; в южных районах до -30°С. Днем воздух прогреется до -8...-13, в отдельных районах -13...-18°С.

Метели будут в Воркутинском районе с порывами до 15-17 м/с. Температура ночью и днем -8...-13°С. В Сыктывкаре пообещали туман и ветер 2-7 м/с. Температура ночью -19...-21, днем -10...-12°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали метели со скоростью ветра до 23 м/с (подробнее)