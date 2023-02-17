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Здоровье17 февраля 2023 8:08

Число зараженных COVID-19 в Коми превысило 194 тысячи человек

За сутки установлен очередной рекорд
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми обновился рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом в 2023 году. Согласно обновленным данным оперштаба, в республике диагностировано еще 89 случаев заболевания.

Также Коми перешагнула за новый числовой рубеж. По состоянию на 17 февраля, в республике насчитывает 194 039 зараженных ковидом, 189 344 из которых успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления за сутки вырос на 34 человека.

Жертвами инфекции официально признаны 3 262 жителя региона.

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