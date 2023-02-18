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Общество18 февраля 2023 5:00

В Коми пообещали туман, усиленный ветер и морозы

Температура воздуха в республике опустится до -30 градусов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 18 февраля. По предоставленным данным, в Коми пообещали понижение температуры до -30 градусов, туманы и усиленный ветер.

Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -25...-30. Днем от -8 до -13, на крайнем северо-востоке -13...-18°С.

В Сыктывкаре 18 февраля ожидается юго-восточный ветер от 3 до 8 м/с. Температура ночью -19...-21, днем -9...-11°С

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