За сутки коронавирусом заразились 95 жителей Коми

Фото: архив КП

В Коми по состоянию на 18 февраля с начала пандемии коронавируса выявлено 194 134 случаев заболевания. За прошедшие сутки заразились 95 человек. Информацию об этом передали эксперты портала стопкоронавирус.рф.

Согласно опубликованным данным, в больницы с коронавирусом попали 14 человек, выписаны с выздоровлением 87 пациентов. Число жертв от COVID-19 не выросло и осталось на уровне 3 262 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число зараженных COVID-19 в Коми превысило 194 тысячи человек (подробнее)