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Общество20 февраля 2023 4:15

Синоптики пообещали в Коми морозы до -32 градусов вместе с порывистым ветром

В ЦГМС передали прогноз погоды на 20 февраля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В понедельник, 20 февраля, пообещали туман и усиленный ветер. Синоптики ЦГМС Коми также ожидают морозы до -32 градусов.

Вместе с тем в регион придет порывистый южный ветер со скоростью от 1 до 6 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -19...-24, при прояснении -27...-32, днем -7...-12, на северо-востоке -13...-18°С.

В Сыктывкаре 20 февраля пообещали погоду без осадкой и ветер того же направления. Ночью температура воздуха составит -22...-24, днем -8...-10°С.

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