В Ухте состоялся республиканский турнир по хоккею памяти В.Н. Мишакова

Жаркие баталии! Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Соревнования прошли в Ледовом дворце спорта им. С. Капустина при традиционной поддержке ЛУКОЙЛ-Коми.

За победу в турнире, посвящённом памяти почетного гражданина Ухты Владимира Мишакова, который внес большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности Республики Коми, боролись давние соперники – команды Войвожа, Вуктыла, Троицко-Печорска, Яреги.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

В борьбе за бронзу встретились команды Вуктыла и Троицко-Печорска. Баталии в основное время закончились ничейным результатом. Все решила серия буллитов. Удача была на стороне хоккеистов из Троицко-Печорска, кубок за третье место – у них.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

В финале игровые страсти были еще более жаркими. Первые две шайбы забросили войвожцы, хозяева турнира неожиданно оказались в роли догоняющих. Под конец игры шахтеры собрались и сократили разрыв до минимума. В итоге первое место – у гостей из Войвожа, команда Яреги – вторая.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

На закрытии турнира победители и призеры получили награды из рук сына Владимира Мишакова – Евгения и главного инженера НШПП «Яреганефть» ЛУКОЙЛ-Коми Юрия Панфёрова.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Был и приятный сюрприз для Евгения Мишакова, которому вручили благодарственное письмо Министерства спорта Республики Коми за популяризацию и долголетнюю преданность хоккею.

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

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