В Коми стартовал новый сезон «Усинской футбольной лиги»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Участниками турнира по мини-футболу, организованного ЛУКОЙЛ-Коми при поддержке муниципальной администрации, станут команды из всех школ муниципалитета – городских и сельских. Вместе они начали борьбу за главный трофей – поездку в Москву на домашний матч «Спартака».

«Усинская футбольная лига» (УФЛ) – благотворительный проект ЛУКОЙЛ-Коми, который реализуется совместно с администрацией городского округа с 2017 года. За это время турнир успел стать традиционным, однако период ковидных ограничений внес свои коррективы. Теперь же «Усинская футбольная лига» возобновилась после вынужденного двухлетнего перерыва. Матчи проходят на площадке универсального спортивного манежа, возведенного компанией «ЛУКОЙЛ» в Усинске в 2019 году в честь 90-летия нефтегазовой промышленности Республики Коми.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Игры проводятся в двух группах. В «красной» уже соревнуются футболисты шести команд – из пяти городских школ и Пармы; в «белой» встретятся ребята из Денисовки, Захарвани, Мутного Материка, Щельябожа, Усть-Лыжи и Усть-Усы. Игры «белой группы» начнутся позднее, с открытием зимней автодороги до отдаленных сел муниципалитета.

Перед первым матчем турнира, в котором сыграли СОШ №1 и Пармская школа, все команды, как и в прошлые годы, получили комплекты новой игровой формы и мячи от ЛУКОЙЛ-Коми. Поздравили ребят с открытием турнира заместитель руководителя администрации Усинска Айгуль Актиева и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат Госсовета РК Евгения Лясковская, пожелавшие юным спортсменам успехов и интересной борьбы.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

По итогам прошлых сезонов главным призом для команды-победительницы становилась поездка в полном составе в Москву. Ее выигрывали городские школьники, теперь же в столицу отправятся и сельские ребята, поскольку победителей определят в каждой из групп.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

«В этом году внесены изменения в положение турнира. Традиционным призом команде-победительнице была поездка в Москву, где их ждал домашний матч футбольного «Спартака» на «Открытие Арене» и экскурсионно-развлекательная программа. И каждый раз туда отправлялись городские ребята. В этом году в столицу отправятся сразу две команды: победители и «красной» группы, где представлены городские школы и Парма, и «белой группы», где играют сельские парни. Таким образом, ребята из глубинки гарантированно тоже поедут в Москву!» – поделилась на своей депутатской страничке «ВКонтакте» Евгения Лясковская.