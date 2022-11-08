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Здоровье8 ноября 2022 8:11

В Коми на 41 новый случай выросло число зараженных коронавирусом

Оперштаб озвучил новые данные по ковиду в республике
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми стабилизовалась эпидобстановка, связанная с коронавирусом. Согласно последним данным, суточный прирост зараженных составил всего 41 человек. Всего за два года пандемии в республике было диагностировано 189 856 фактов заболевания.

Отмечается, что 185 639 случаев закончились выздоровлением пациентов (+38), а 3 234 — смертью.

Известно, что за сутки 32 заражённым понадобилась помощь врачей в условиях стационара. Они были госпитализированы в больницы Коми.

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