В Коми на 41 новый случай выросло число зараженных коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми стабилизовалась эпидобстановка, связанная с коронавирусом. Согласно последним данным, суточный прирост зараженных составил всего 41 человек. Всего за два года пандемии в республике было диагностировано 189 856 фактов заболевания.

Отмечается, что 185 639 случаев закончились выздоровлением пациентов (+38), а 3 234 — смертью.

Известно, что за сутки 32 заражённым понадобилась помощь врачей в условиях стационара. Они были госпитализированы в больницы Коми.

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