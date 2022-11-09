Гололед и туман ожидаются в Коми 9 ноября

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В Коми 9 ноября, в среду, ожидается туманная и облачная погода. По прогнозу синоптиков, республику накроет снегопад, а на дорогах будет скользко из-за гололеда.

Температура воздуха днем достигнет +2 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -3.

— Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, туман. Ветер в северных районах восточной четверти, в южных районах — южной четверти 2-7 м/с. Температура ночью и днем -3...+2, на крайнем северо-востоке -5...-10 градусов, — предоставили очередной прогноз метеорологи.

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