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Происшествия9 ноября 2022 5:50

«Ничем тебя не воскресить»: в Коми трагически оборвалась жизнь грудной девочки Камилы Б.

В Коми скончалась грудной ребенок
Источник:kp.ru
Фото из личного архива семьи

Фото из личного архива семьи

В Сосногорске похоронили грудного младенца. Девочка скончалась в начале ноября.

О трагической кончине малышки сообщили в социальных сетях ее родственники. Семья маленькой Карины до сих пор не может прийти в себя и поверить в горе, которое на них свалилось.

Папа девочки опубликовал у себя на странице трогательное стихотворение, в котором прощается с дочерью. Мужчина вместе с женой оплакивают Камилу (имя изменено, - прим. ред.) который день.

— Тебя ничем не воскресить, ни болью в сердце, ни слезами. Твой образ в памяти храним, всегда останешься ты с нами, — обратился к умершей дочери Руслан.

Близкие не раскрывают деталей трагедии. Известно, что девочку похоронили на днях в Сосногорске. Родственники малышки поблагодарили всех, кто оказал им помощь в организации прощальной церемонии.

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