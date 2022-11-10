«Тима, пойдём к Кате»: жителей столицы Коми просят подключиться к поиску пса, которого вывезли неизвестные из Емвы

Фото: Единая служба потеряшек. Сыктывкар и Коми

В Сыктывкаре разворачивается драматическая история, за которой уже следит вся республика, и все надеются на хеппи-енд. Подробности расскажет Комсомолка.

В городских пабликах стала появляться информация о псе, который скитается по улицам столицы. Потерянный вид, грязная шёрстка, худенький и голодный... Горожане то и дело сообщали о его передвижении и местах пребывания – то на заправочной остановке, то в районе Орбита. Радостную весть сообщили в группе «Единая служба потеряшек».

Оказалось, что пса тоже ищут! Хозяйка узнала по объявлению своего любимца и приехала из Емвы в Сыктывкар, чтобы его найти. По её предположению, собаку из Княжпогостского района просто вывезли в столицу «доброжелатели». Теперь стоит задача найти местоположение пса по кличке Тима. Пёс обессилен, идёт тяжело, возможно, где-то уже залег умирать. Он бродит по чужому незнакомому городу, у собаки стресс.

Последнее место обитания – Орбита ( магазин Карнавал, Петрозаводская 29). Возможно, Лесозавод, Кочпон-Чит – два человека видели похожую собаку в тех районах города.

– Чтоб пёсик отреагировал на вас, нужно сказать: «Тима пойдём к Кате!!!», – говорит хозяйка.

UPD: На момент выхода статьи Тима был найден. Об этом сообщила его хозяйка. По ее словам, сейчас пса ждет ряд медицинских исследований и восстановление.

- Тима осмотрен врачом. Поел и будет спать. Кровь сегодня возьмут на анализ. Он лапки себе вылезал, есть хотел, - написала женщина.

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