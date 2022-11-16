Практику обеспечения усинских сёл питьевой водой признали лучшей в стране

Фото: ЛУКОЙЛ-Коми.

Этот проект ЛУКОЙЛ-Коми, а также комплекс проведённых совместно с томскими учёными мероприятий на ручье Малый Войвож отметили высшими наградами IV Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология».

Работы продолжаются

В Москве подвели итоги IV Всероссийского конкурса «Надёжный партнер – Экология»: одного из крупнейших по выявлению успешных природоохранных практик. В этом году в номинации «Лучший проект по обеспечению населения чистой питьевой водой» участвовали более 40 предприятий, среди которых структуры таких компаний, как РЖД, «Транснефть», «СИБУР», «АЛРОСА» и другие. Победителем в номинации признан ЛУКОЙЛ-Коми. Проект нефтяников по организации систем питьевого водоснабжения в усинских сёлах вошёл в число лучших и по итогам интернет-голосования в рамках конкурса.

Полезная инициатива реализуется ЛУКОЙЛ-Коми совместно с администрацией Усинска с 2020 года. Проблема снабжения сел Усинского района чистой водой давняя: природная вода из местных рек, ручьев и колодцев отличается кратным превышением содержания железа и марганца, и это характерная для Севера картина. В рамках проекта в селе Усть-Уса и соседней деревне Новикбож уже запущены современные системы водоснабжения, позволяющие очищать воду из подземных скважин до высокого качества. Продолжаются работы по строительству водовода из Усинска в Колву, систем водоподготовки в Мутном Материке и Щельябоже. В целом, чистой питьевой водой обеспечат почти пять тысяч сельчан.

Рыба вернулась!

Отметим также, что за последние несколько лет в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Коми нефтяники профинансировали строительство сельских врачебных амбулаторий и жилья для медработников в Мутном Материке и Щельябоже, завершение строительства детских садов в этих же селах, обустройство универсальных спортивных и игровых площадок в Колве, Денисовке и Захарвани, возведение современного здания общественной бани в Усть-Усе.

– Очень важно создавать для сельских жителей условия, не уступающие возможностям горожан, – отметила куратор социальных и благотворительных проектов ЛУКОЙЛ-Коми, заместитель генерального директора предприятия по связям с общественностью, депутат Госсовета РК Евгения Лясковская.

Кроме того, в номинации, в которой оценивалось снижение воздействия хозяйственной деятельности предприятий и организаций ЖКХ на окружающую среду, первое место – у проекта «Чистые реки России» Томского государственного университета (ТГУ). Специалисты ТГУ совместно с ЛУКОЙЛ-Коми провели опытно-промышленные испытания передовых технологий по очистке исторических загрязнений. Объектом применения запатентованных учеными эксклюзивных разработок стал ручей Малый Войвож, принявший на себя последствия интенсивной разработки месторождений нефти в Ухтинском районе начиная с 60-х годов прошлого столетия.

В результате содержание нефти в донных отложениях ручья было снижено в 65 раз, что отразилось на показателях биологического разнообразия водоёма: в Малый Войвож спустя многие годы вернулась рыба. Успешную технологию планируют использовать для очистки других водотоков на территории России, она имеет высокий потенциал применения и в международном масштабе.