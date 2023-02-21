В Коми госпитализировали 24 зараженных ковидом человек

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В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 87 новых фактов. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Всего в республике диагностировано 194 402 случая заболевания ковидом, 190 196 из которых закончились выздоровлением пациентов (+87 за сутки), а 3 262 - смертью. Показатель летальности не вырос за минувшие 24 часа.

Госпитализация потребовалась еще 24 инфицированным. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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