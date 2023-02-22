В Коми пообещали северный ветер и температуру до -32 градусов

Фото: архив КП

В Коми 22 февраля пообещали облачную погоду, гололеды и изморозь. По предоставленной информации, в регионе ожидаются порывы северного ветра.

Метеорологи спрогнозировали скорость ветра от 3 до 8 м/с. Ночью температура воздуха составит -17...-22, при прояснении -27...-32, днем -10...-15, в северных районах местами -15...-20°С.

В Сыктывкаре 22 февраля пообещали облачную погоду и небольшой снег, ветер ожидается с такой же скоростью, что и в среднем по региону. Температура ночью опустится до -18...-20, днем -11...-13°С.

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