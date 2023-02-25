В субботу в Коми до -20 градусов

Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 25 февраля, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха днем составит -20 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег и южный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -11...- 6 градусов. На крайнем северо-востоке ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха днем составит -20...-15 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, временами слабый снег. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -8...-6 градусов.

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