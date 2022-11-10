В Коми метеорологи пообещали изморозь, гололед и туман

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Метеорологи ЦГМС передали прогноз погоды на 10 ноября. В регионе, согласно предоставленной информации, ожидается снег с дождем, гололед и туман. Ветер придет юго-восточный, восточный, на юге – юго-западный.

Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с. Температура воздуха в северных районах днем составит -7...-12°С, ночью – -14...-19, в остальных районах – ночью и днем -3...+2.

В Сыктывкаре ожидаются снег с дождем, порывы ветра достигнут скорости 2-7м/с. Температура ночью и днем -.1..+1°С.

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