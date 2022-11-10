В Коми официально прекращена частичная мобилизация

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В Коми прекращены связанные с частичной мобилизацией мероприятия. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Сейчас в республике военкоматы не вручают повестки, заявил он. Однако руководитель региона напомнил, что добровольцы и контрактники могут отправиться в зону СВО при желании.

— В Республике Коми все мероприятия, связанные с призывом на военную службу по мобилизации, военкоматами совместно с органами государственной власти и местного самоуправления прекращены. В том числе прекращены мероприятия по подготовке и вручению повесток. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту, — сказал Уйба.

Напомним, 19 октября в Коми, как и для большинства субъектов Российской Федерации, был определён режим базового уровня готовности. Этот режим предполагает дополнительные меры обеспечения общественного порядка, усиление мер безопасности на социально значимых и инфраструктурных объектах, в том числе в сфере промышленности, транспорта, связи, а также меры для удовлетворения потребности Вооружённых Сил России, других войск и воинских формирований. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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