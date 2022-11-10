В Сыктывкаре пристраиваются рыжие котики, которых бросили умирать на даче

Волонтеры хотят найти семью всем троим хвостатикам

Сейчас такая сырость и грусть, совершенно не хватает тепла и света. Знакомо? Мы предлагаем вам завести дома солнышко – рыжее, милое, мурчащее, зеленоглазое. Так, вы не только себе подарите круглогодичное лето, но и спасёте брошенного и отвергнутого которебёнка.

На максаковских дачах по классике жанра оставили после дачного сезона рыжую кошку с приплодом – тремя рыжими котятками. Пушистенькие, здоровенькие и крупненькие от природы детки всеми силами старались выживать в холодные октябрьские дни.

Но на счастье красотуль мимо их убежища проезжал мужчина, он ехал по делам и увидел котосемейство, сфотографировал и в группах Сыктывкара появился пост про рыжих комочков.

В редакцию «КП-Коми» написала женщина, сказала, что очень переживает за котят и не может спать ночами, попросила помочь ей их отловить и пристроить на передержку.

– Я обратилась в приюты, но там все забито – в этом году дачники оказались особенно жестоки, очень много брошенных котят и взрослых кошек. Мы сами нашли котоловку и передержку, выловили бедолаг, выложили посты с просьбой помочь купить корм и простерилизовать. Обработали всех от паразитов, кошечку-маму простерилизовали, одну маленькую кошечку уже отдали девушке. Вот осталось пристроить ещё маму, мальчика и девочку, – рассказала куратор «рыжих чуд» Наталья Петрова.

Сейчас волонтеры хотят найти семью всем троим хвостатикам, если у вас есть возможность помочь оплатить уход и лечение животным (1 000 рублей стерилизации, 1 000 – лекарства от паразитов, корм), можете оказать любую посильную помощь.

Карта привязана к номеру телефона: 89042014505, Петрова Наталья Алекасндровна с пометкой «для животных». А если решитесь завести у себя дома рыжулю, звонить нужно тоже Наталье.

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