За сутки в Коми выздоровевших от ковида оказалось вдвое больше, чем заразившихся

Фото: архив "КП"

В Коми остается стабильной ситуация с коронавирусом. Согласно данным федерального оперштаба, за сутки было зарегистрировано всего 45 случаев заражения ковидом, что вдвое меньше выздоровевших за то же время.

- От COVID-19 излечились 185 784 человека (+90) за все время пандемии. Официально было подтверждено 189 940 фактов заболевания, - сообщили в оперштабе.

Отмечается, что за минувшие сутки в больницы Коми попали 11 человек. Скончались в результате заболевания 3 234 жителя Коми.

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