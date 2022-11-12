В Ленинградской области нашли останки пропавшего без вести красноармейца из Шошки Александра Корычева

Вот таким юным был наш боец (на снимке справа). Фото из архива родственников Александра Корычева.

В газете сыктывдинского района «Наша жизнь» сообщили новость - нашлась внучка пропавшего без вести красноармейца, выходца из Шошки Александра Петровича Корычева.

Уроженец Сыктывдина ушел на фронт в июне 1941 года, а в октябре того же года пропал без вести. И вот спустя 81 год его останки обнаружили в этом году 29 октября близ д. Косколово Ленинградской области.

Вскоре нашлись родственники, которые хотят похоронить деда на кладбище в родном селе бойца, сейчас ведутся работы по перевозке останков и личных вещей бойца в Коми и захоронению их в родной земле.