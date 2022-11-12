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Общество12 ноября 2022 10:00

В Ленинградской области нашли останки пропавшего без вести красноармейца из Шошки Александра Корычева

Останки красноармейца Александра Корычева из Коми захоронят в родном селе бойца
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Вот таким юным был наш боец (на снимке справа). Фото из архива родственников Александра Корычева.

Вот таким юным был наш боец (на снимке справа). Фото из архива родственников Александра Корычева.

В газете сыктывдинского района «Наша жизнь» сообщили новость - нашлась внучка пропавшего без вести красноармейца, выходца из Шошки Александра Петровича Корычева.

Уроженец Сыктывдина ушел на фронт в июне 1941 года, а в октябре того же года пропал без вести. И вот спустя 81 год его останки обнаружили в этом году 29 октября близ д. Косколово Ленинградской области.

Вскоре нашлись родственники, которые хотят похоронить деда на кладбище в родном селе бойца, сейчас ведутся работы по перевозке останков и личных вещей бойца в Коми и захоронению их в родной земле.

Общество: ВОПРОС ДНЯ