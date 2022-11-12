В субботу в Коми до пяти градусов тепла

Фото: архив КП

В субботу, 12 ноября, в Коми ожидаются снег и дождь, максимальная температура воздуха составит 5 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Днем ожидается снег, мокрый снег и дождь. На северо-востоке будет преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается гололед. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит -7...-2 градуса, а на крайнем северо-востоке – до - 20.

В Сыктывкаре будет облачно, днем ожидается умеренный дождь, а утром – туман. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 2-4 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики предупредили жителей Коми о гололеде и тумане (подробности)