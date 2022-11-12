В Усинске определили первых победителей турнира по мини-футболу среди школьных команд

Фото: ЛУКОЙЛ

По итогам матчей «Усинской футбольной лиги», сыгранных в одной из двух групп, лучшей оказалась команда СОШ №4. Ребята получат главный приз от организатора турнира ЛУКОЙЛ-Коми – экскурсионную поездку в Москву с посещением домашней игры футбольного «Спартака».

Определен первый победитель «Усинской футбольной лиги» (УФЛ). По итогам всех матчей «красной группы», прошедших между командами городских школ и Пармы, первое место со 100-процентным результатом – пять побед в пяти встречах – заняли футболисты СОШ №4, показавшие качественную командную игру и завидный характер. В двух матчах футболисты 4-й школы победили сильных соперников из СОШ №3 и СОШ №5 с минимальным преимуществом (3:2 и 5:4 соответственно).

Фото: ЛУКОЙЛ

Второе место за победителями предыдущего сезона УФЛ – командой третьей школы. Третьими стали ребята из СОШ №5.

– Для нас, конечно, самыми сильными оказались соперники из третьей школы, – поделился капитан команды победителей Матвей Черняев. – Помогло, что у нас взаимопонимание на высшем уровне. Все ходим на футбол, поэтому и получается.

Пять игровых дней оказались богатыми на эмоции, красочными в буквальном смысле это слова. По традиции, яркие и качественные комплекты экипировки от ЛУКОЙЛ-Коми перед началом УФЛ вручили всем игрокам турнира.

Фото: ЛУКОЙЛ

– Во всех командах есть ребята разного возраста, вместе с 16-летними играют мальчишки, которым только исполнилось 12 лет. Для них это большая школа, – отметил главный судья соревнований Сергей Евдокимов. – А для развития спорта в Усинске турнир важен тем, что в поле зрения попадают новые талантливые ребята. Обратил внимание на тех, кого можно «подцепить» в основной состав сборной Усинска: как раз в декабре будет проходить первенство Республики Коми.

Фото: ЛУКОЙЛ

Сейчас новый турнир УФЛ сыгран ровно наполовину. В феврале состоятся игры «белой группы», где выступают школьные команды из Денисовки, Захарвани, Мутного Материка, Щельябожа, Усть-Лыжи и Усть-Усы. Лучшая из сельских сборных отправится в Москву на матч «Спартака» в компании с игроками усинской СОШ №4. Это стало основным новшеством текущего сезона УФЛ – ранее в такую поездку отправлялась одна команда по результатам стыковых матчей между лучшими коллективами двух групп.