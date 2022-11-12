За сутки в Коми умер один больной коронавирусом

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По состоянию на субботу, 12 ноября, в Коми зафиксировали 46 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 190 033 случая заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 103 пациента. За весь период пандемии в регионе удалось вылечить 185 952 человека. За последние сутки в Коми скончался один пациент больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 3 236 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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