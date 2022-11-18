В Коми официально подтверждено 58 случаев заболевания COVID-19 за сутки

Фото: архив КП.

Обнародованы свежие данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Статистика за 18 ноября опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Коми зафиксировано 58 случаев заражения коронавирусом. С самого начала пандемии - 190 332 случая заболевания.

Госпитализировали за последние сутки 15 пациентов, выписаны 62 человека (186 151 всего).

Смертельных исходов не зафиксировано, при этом за всю пандемию с болезнью не справились 3 242 человека.

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