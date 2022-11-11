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Здоровье11 ноября 2022 8:34

Новая смерть от коронавируса зарегистрирована в Коми

Инфекция продолжает забирать жизни людей
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать новые факты заражения коронавирусом. Так, за сутки диагноз был поставлен еще 47 жителям Коми. Всего было официально подтверждено 189 987 случаев заболевания ковидом.

Выздороветь удалось 185 849 пациентам, что на 65 больше, чем было сутками ранее. За то же время госпитализированы были 13 инфицированных.

Отмечается, что 3 235 фактов заражения закончились смертью пациентов. Это на один летальный исход больше, чем было 24 часами ранее.

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