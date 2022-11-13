Синоптики пообещали в Коми мокрый снег и гололеды в воскресенье

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В Коми синоптики ЦГМС пообещали 13 ноября облачную погоду с прояснениями, гололедно-изморозевые отложения, а также мокрый снег с дождем. По данным метеорологов, в ближайшие дни непогода в республике будет только усиливаться.

Так, например, температура воздуха будет продолжать опускаться и достигнет аномальных значений. Крепкие морозы ударят в Коми уже на этой неделе.

- Восточный ветер будет от 6 до 11 м/с, на юге его скорость составит 1-5 м/с. Столбик термометра понизится. Температура ночью и днем в северных и юго-восточных районах будет -6...-11, при прояснении -16...-21, на юге и в Удорском районе +3...-2°С.

О том, какая погода будет в столице региона, синоптики так же поведали в своем прогнозе. В Сыктывкаре ожидается облачная погода и небольшие осадки. Скорость ветра максимально будет достигать 11 м/с. Температура ночью и днем +2...+4°С.

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