В Коми метеорологи пообещали метели и гололед с изморозью

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили прогноз погоды на 14 ноября в Коми. По предоставленным данным, в республике ожидается сильный снег. Также в прогнозе стоят гололед и усиленный ветер до 18 м/с. В Воркутинском районе пройдет небольшой снег, кроме того, пообещали гололедно-изморозевые отложения и северный ветер 2-7 м/с. В остальной части региона ожидают ветер с порывами 7-12 м/с, на крайнем юге от 15 до 18 м/с вместе с метелью.

Температура воздуха ночью и днем -7...-12, на крайнем юго-западе и крайнем юге -2...-7, ночью в отдельных северных и восточных районах до -18°С.

В Сыктывкаре пообещали снег, гололед и метель. Скорость северного ветра составит 8-13 м/с, ночью порывами 15-17 м/с. Температура ночью и днем -5...-7°С.

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