В Коми снижается суточный прирост зараженных COVID-19

Фото: архив "КП"

В Коми обнаружен еще 81 факт заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России. Всего в республике за время пандемии отмечено 194 483 случая заражения инфекцией.

Выздороветь удалось 190 270 жителям Коми, что на 74 человека больше, чем было сутками ранее. Смертью закончились 3 262 случая заболевания. Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано.

На больничные койки попали еще 20 человек. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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