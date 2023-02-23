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Общество23 февраля 2023 5:00

Синоптики ЦГМС пообещали в Коми падение температуры до -29 градусов

Метеорологи рассказали о погоде на 23 февраля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали прогноз погоды в Коми на 23 февраля. По предоставленным данным, в республике ожидают гололед с изморозью и усиленный ветер. Температура воздуха максимально опустится до -29 градусов.

Метеорологи пообещали, что скорость ветра составит от 3 до 8 м/с. Температура ночью -17...-22, при прояснении -24...-29, днем -7...-12, местами -14...-19°С.

В Сыктывкаре ожидают небольшой снег и облачную погоду. Ветер придет северный со скоростью от 2 до 7 м/с. Температура ночью -19...-21, днем -10...-12°С.

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