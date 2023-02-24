Синоптики ждут в Коми 24 февраля морозы до -28 градусов

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В Коми 24 февраля ожидают юго-восточный ветер, небольшой снег. По данным метеорологов, температура воздуха упадет до -28 градусов.

В регионе пообещали северо-западный, западный ветер со скоростью от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью составит -13 …-18 градусов, при прояснении -23...-28, днем -7...-12, на северо-востоке -13...-18°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой снег и ветер от 3 до 8 м/с. Температура ночью -16...-18, днем -8...-10°С.

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