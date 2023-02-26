«Это непросто принять»: пятилетний мальчик из Сыктывкара срочно нуждается в помощи

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Страдающему от ДЦП пятилетнему сыктывкарцу необходимо 80 тысяч на лечение В Коми объявлен сбор средств на лечение и реабилитацию для пятилетнего Степы. Мальчик страдает детским церебральным параличом. Об истории юного сыктывкарца рассказал Госсовета Коми Виктор Бетехтин.

Семья мальчика уже собрала 191 тысячу рублей на дорогостоящее лечение для своего сына, не хватает еще 83 тысяч. Степе необходимо улучшить навыки ходьбы и координацию. Шестизначной суммы у родных мальчика просто нет.

— Мы живем на севере, медицина тут сильно отстает. В полтора года мы поехали в республиканскую больницу и Степе поставили диагноз ДЦП, спастическая диплегия. Невролог сразу сказал, что у нас есть три года, чтобы поставить его на ноги, иначе будет сложно что-то изменить. Конечно, мне было непросто это принять. Я понятия не имела, с чего начинать и как его лечить, — рассказала мама мальчика.

Степе было полтора года, когда врачи диагностировали ему ДЦП. Вместе с братом он появился на свет раньше срока – на 32 неделе. Сначала братьев лечили от пневмонии, а потом у Степы началось кровотечение желудка. Пришлось делать переливание плазмы, мальчик выкарабкался.

Недавно Степа отметил пятилетие, первый юбилей. Благодаря упорству и регулярным занятиям мальчик наконец-то сделал свои первые шаги. В помещении передвигается самостоятельно, без опоры. Но есть проблемы с координацией: ребенок все еще неуверенно чувствует себя на ногах, боится упасть или споткнуться, поэтому на улице гуляет либо в коляске, либо за руку.

Специалисты научили мальчика говорить и поставили на ноги. Семья надеется, что еще один курс поможет их сыну укрепить здоровье и отработать навыки ходьбы.

Узнать больше информации о состоянии ребенка и способах помочь Степе Ануфриеву можно на сайте благотворительного фонда.

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