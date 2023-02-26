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Здоровье26 февраля 2023 9:55

Более 500 человек заразились COVID-19 за неделю в Коми

Почти сотня инфицированных оказались на больничной койке
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми за сутки диагностировано еще 68 случаев заболевания коронавирусом. Это следует из данных, предоставленных федеральным оперштабом по борьбе с инфекцией. Всего в республике насчитывается 194 786 фактов заражения.

Показатель выздоровления вырос на 21 человека и составил 190 482 пациента. В то же время госпитализация потребовалась еще 15 заражённым.

Смертельных случаев за все время пандемии было официально подверженных 3 262. Новых летальных исходов не зарегистрировано с 12 февраля.

Всего в Коми за последние семь дней коронавирусная инфекция подтверждена у 559 человек. За неделю госпитализированы 82 пациента, выздоровели 409 человек.

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