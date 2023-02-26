История в картинах: выставка о становлении и развитии Коми края представлена в Нацгалерее

Экспозиция разделена на несколько локаций, каждая из которых посвящена своей теме. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Национальной галерее Республики Коми для всех желающих работает выставка «Коми: Человек. Ландшафт. Миф». Экспозиция разделена на несколько локаций, каждая из которых посвящена своей теме.

В зале «Освоение» находятся работы, где отражается индустриальное развитие нашей республики. Здесь экскурсовод отмечает, что этот период совпал со Второй мировой войной. Тогда происходили ещё не менее трагические события – ссылка людей в ГУЛАГ. Более сильный акцент на этом делается в художественных произведениях, размещённых в одноименном коридоре. Как известно, в Коми было открыто 14 таких лагерей. Они назывались в зависимости от их расположения: Ухтижемлаг, Воркутлаг, Ухтпечлаг и т. д. В них попадали многие невиновные.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В «Образе Севера» представлены картины и экспонаты, посвященные покорению Севера. Они передают красочность его безмятежной природы и его пеструю историю. Но, прежде чем художники и скульпторы запечатлели это в своих работах, они путешествовали и исследовали те северные края, которые зацепили их больше всего.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Произведения в коридоре «Вера» немного отталкивают от темы суровости Севера и больше показывают его прогресс как в «Освоении». Однако они больше являются художественными документами, чем историческими картинами.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Быт и культура Коми демонстрируется в зале «Традиция». Наблюдая картины, сразу погружаешься в атмосферу доброты и света. А у некоторых созерцание работ может вызвать ностальгию по родной деревне или селу. Также посетители могут видеть истоки традиций и обычаев среди образов коми народа.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В зале «Миф» можно встретить магическую часть коми культуры. В художественных произведениях показано представление о мире глазами древних жителей. У них была вера в существовании души живых существ и растений.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Кроме того, они считали, что мир разделен на три части – мир духов, живых и мертвых. Среди самих героев коми мифологии можно выделить Яг-Морта – чудища, который крушил все вокруг. Кстати, его можно встретить в специальной комнате, где он рычит на каждого вошедшего.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Посетители экспозиции «Коми: Человек. Ландшафт. Миф» могут узнать многое о прошлом, природе, традициях и древних верованиях нашего региона. Приходите!

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

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