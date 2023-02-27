В Коми пообещали обильные снегопады и падение температуры до -28

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Метеорологи ЦГМС пообещали 28 февраля в Коми переменную облачность, небольшой снег и восточный ветер. Температура воздуха упадет до -28 градусов.

По данным синоптиков, скорость ветра в среднем по региону составит от 3 до 8 м/с. Ночью градус упадет до -18...-23, при прояснении до -23...-28, днем будет около -8...-13, на крайнем северо-востоке -14...-19°С. В южной части региона спрогнозировали сильный снег и ветер 6-11 м/с. Температура ночью -8...-13, днем -3...-8, на крайнем юге ночью и днем 0...-5°С.

В Сыктывкаре 27 февраля пообещали сильный снег, ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью -8...-10, днем -4...-6°С.

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