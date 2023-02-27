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Здоровье27 февраля 2023 8:35

В Коми число заражений COVID-19 выросло на 60 случаев

За сутки ни один заболевший не был госпитализирован
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 194 846, что на 60 новых фактов заболевания больше, чем было сутками ранее. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Отмечается, что показатель выздоровления вырос на 14 человек. Всего болезнь побороли 190 496 жителей Коми. В то же время ни одного зараженного за минувшие 24 часа не госпитализировали в больницы республики.

Жертвами ковида официально признаны 3 262 человека.

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