В Коми пообещали усиленный ветер, снегопады и падение температуры до -30 градусов

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС дали прогноз погоды на 28 февраля. По предоставленным данным, в республике пообещали снегопады и усиленный ветер до 14 м/с. Температура воздуха снова понизится, достигнув отметки -30 градусов.

По информации ведомства, в регионе спрогнозировали южный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с и сильными порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит в отдельных районах в среднем -16...-21, днем -3...-8°С.

В северную часть Коми придет переменная облачность, небольшой снег и ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью -18...-23, при прояснении -25...-30, днем -8...-13, местами -15...-20°С.

В Сыктывкаре 28 февраля ожидают умеренный снег и ветер от 6 до 11 м/с и порывами до 14 м/с. Температура ночью -12...-14, днем -3...-5°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали обильные снегопады и падение температуры до -28 (подробнее)