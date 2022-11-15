На Жешартском ЛПК прошел «Ветеранский аудит»

Фото ЖЛПК

Необычную экскурсию на производство для девяти ветеранов предприятия организовало руководство Жешартского ЛПК. Гости пришли посмотреть, как изменились цеха завода, а также, проникшись ностальгией, посетили свои бывшие рабочие места.

Кроме того, гостям было предложено провести своеобразный аудит и дать свою оценку работающему ныне производству.

Прежде чем пересечь проходную родного завода, делегация встретилась с нынешним руководством предприятия, прошла инструктаж по охране труда и облачилась в светоотражающие жилеты.

Фото ЖЛПК

Участникам аудита раздали планшеты с чек-листами, в которых они могли проставлять оценки по разным критериям. Для них не составило никакого труда высказывать свое компетентное мнение, ведь каждый из них, уходя на пенсию, имел за плечами свыше 30 лет работы на комбинате.

Подводя итоги визита, ветераны отметили серьезные достижения в производственном развитии фанерного завода. Они убедились, что в предприятие идут инвестиции, стабильно работает производство. Гости высоко оценили усилия заводского руководства по развитию предприятия и высказали готовность всегда делиться жизненным и производственным опытом с руководителями предприятия. В ходе аудита ветераны определили производственные зоны для улучшения, отметили те участки, которым, по их мнению, следовало бы уделить больше внимания.