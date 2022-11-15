Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 ноября 2022 8:20

Показатель смертности от коронавируса в Коми продолжает расти

Зарегистрирован новый летальный исход
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В федеральном оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Коми. Так, за сутки было диагностировано 49 новых случаев заболевания ковидом, за все время – 190 168.

Жертвами вируса стали 3 424 человека. За сутки была официально подтверждена еще одна смерть от инфекции.

С начала пандемии в республике вылечилось 185 995 пациентов, из них 14 выздоровели за прошедший день. Госпитализированы были 27 жителей Коми. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больницах Коми поступило более 10 тысяч доз вакцины от пневмококка (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости