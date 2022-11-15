Показатель смертности от коронавируса в Коми продолжает расти

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В федеральном оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Коми. Так, за сутки было диагностировано 49 новых случаев заболевания ковидом, за все время – 190 168.

Жертвами вируса стали 3 424 человека. За сутки была официально подтверждена еще одна смерть от инфекции.

С начала пандемии в республике вылечилось 185 995 пациентов, из них 14 выздоровели за прошедший день. Госпитализированы были 27 жителей Коми. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

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